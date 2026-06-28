Воронежский пенсионер получил удар по голове за просьбу помочь с цветами

В Воронежской области помощь с цветами обернулась уголовным делом Воронежский пенсионер получил удар по голове за просьбу помочь с цветами

Москва28 июн Вести.В Воронежской области возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшим стал 79-летний пенсионер из села Сухая Березовка Бобровского района, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

Сообщение о причинении пожилому мужчине телесных повреждений поступило в полицию из медицинского учреждения.

Правоохранители установили, что мужчина попросил соседку помочь ему посадить цветы. Женщина согласилась, однако через некоторое время пришел ее сожитель и стал с ней ругаться.

Хозяин домовладения вступился и потребовал прекратить конфликт. В ответ злоумышленник схватил деревянный топорище и нанес удар пенсионеру в область головы говорится в публикации

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого, свою вину он признал.