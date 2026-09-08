Росгвардейцы Бурятии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске Росгвардия задержала жителя Бурятии, не отбывшего наказание за преступление

Москва8 сен Вести.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 40-летнего гражданина, уклонявшегося от отбытия назначенного судом наказания, в городе Кяхта Республики Бурятия, сообщила пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в мессенджере МАХ.

В ходе несения службы наряд вневедомственной охраны на окраине Кяхты обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с ориентировкой. В ходе проверки установлено, что мужчина находится в федеральном розыске отметили в пресс-службе

Ранее задержанного признали виновным в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Он должен был самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, но проигнорировал судебный приказ. Теперь его туда этапируют.