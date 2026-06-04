В Бурятии полицейские у местного жителя изъяли взрывчатое вещество МВД Бурятии: возбуждено уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ

Москва4 июн Вести.Сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность жителя Хоринского района, связанная с хранением взрывчатых веществ, сообщается в MAX-канале МВД Бурятии.

В ходе осмотра веранды дома 32-летнего ранее судимого сельчанина полицейские обнаружили и изъяли у него взрывчатое вещество метательного действия весом 74,6 грамма. Экспертиза показала, что это бездымный порох.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передача, взрывчатых веществ – отмечается в сообщении

Со слов мужчины, он нашел порох в феврале 2026 года на свалке около села и оставил его себе.