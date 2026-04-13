Москва13 апр Вести.В Бурятии следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя, который подорвался на артиллерийском снаряде. Об этом сообщило СУ СК России по республике на своем сайте.

Отмечается, что трагедия произошла в селе Гусиное Озеро Селенгинского района 12 апреля.

12 апреля 2026 года днем во дворе одного из домов в селе Гусиное Озеро обнаружено тело местного жителя с многочисленными повреждениями различных частей тела говорится в публикации СУ СК по республике

Мужчина занимался сбором металлолома и сдавал его на пункты приема. Незадолго до происшествия он привез и оставил во дворе дома несколько артиллерийских снарядов. В тот день он попытался разобрать один из них, чтобы извлечь взрывчатку. Боеприпас взорвался. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Взрывной волной повредило два автомобиля (один загорелся), веранду и забор. В доме в этот момент находились жена погибшего и семеро детей – они не пострадали.

Оставшиеся снаряды обследовали росгвардейцы и вывезли на полигон для уничтожения.

С 2001 года, после пожара на складах бывшей воинской части у села Гусиное Озеро, в окрестностях остается множество боеприпасов. Следователи напоминают: при обнаружении снарядов нельзя приближаться к ним и пытаться разобрать - нужно немедленно звонить в полицию.