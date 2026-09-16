Москва16 сенВести.В Бурятии принимают меры по недопущению заноса заразного узелкового дерматита в республику, на границах с Иркутской областью и Забайкальским краем работают круглосуточные ветеринарные посты, сообщается в MAX-канале Росгвардии Восточного округа.
Специалисты госветслужбы и Россельхознадзора с сотрудниками МВД и Росгвардии проверяют транспортные средства в рамках комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения заболеванияговорится в сообщении
Принятые меры направлены на предотвращение заноса опасных инфекций в республику.