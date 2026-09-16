В Бурятии личный состав Росгвардии обеспечивает режим повышенной готовности Росгвардейцы Бурятии оберегают республику от заразного узелкового дерматита

Москва16 сен Вести.В Бурятии принимают меры по недопущению заноса заразного узелкового дерматита в республику, на границах с Иркутской областью и Забайкальским краем работают круглосуточные ветеринарные посты, сообщается в MAX-канале Росгвардии Восточного округа.

Специалисты госветслужбы и Россельхознадзора с сотрудниками МВД и Росгвардии проверяют транспортные средства в рамках комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения заболевания говорится в сообщении

Принятые меры направлены на предотвращение заноса опасных инфекций в республику.