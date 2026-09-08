Москва8 сен Вести.Жители Иркутского муниципального округа получат компенсацию за крупный рогатый скот, изъятый из-за вспышки заболевания узелковым дерматитом. Как заявил губернатор Игорь Кобзев на встрече с жителями деревень Бутырки и Коты, выплаты будут выше рыночных цен.

За каждый килограмм живого веса коровы хозяин получит 304 рубля. По 224,6 рубля на килограмм выделим из резервного фонда Иркутской области, остальную сумму добавляет Иркутский муниципальный округ по решению мэра Леонида Петровича Фролова. Для примера: за корову весом 450 кг владелец получит 136 800 рублей. Это сумма – выше рыночной цены отметил глава региона в мессенджере МАХ

Что касается компенсации за мелкий рогатый скот, в этом случае выплата будет равна рыночной цене, исключение составят поросята до полугода – за них введен повышенный коэффициент.

Также каждая семья получит по 15 тысяч рублей в рамках действующего в Оекском административном округе режима ЧС.

Кобзев добавил, что для сельчан потерять скот - это трагедия, однако подчеркнул важность быстрых мер для нераспространения инфекции и локализации заражения.