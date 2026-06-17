Москва17 июн Вести.В Иркутской области принят законопроект, разрешающий усыплять агрессивных и больных собак. С инициативной выступила Ассоциация муниципальных образований региона, передает ТАСС.

Отмечается, что закон был принят большинством депутатов в рамках очередной сессии. Теперь документ будет отправлен на подпись к губернатору.

Законопроект "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Иркутской области" принят во втором чтении приводит агентство слова первого заместителя главы Заксобрания Кузьмы Алдарова

Предполагается, что усыплять будут только тех животных, которые проявляют агрессию или неизлечимо больны, а также в редких случаях – при создании угрозы безопасности для граждан. Последнее прописано в документе как "экстраординарная ситуация".

Решение об усыплении будет принимать специальная комиссия. Речь идет о гуманном способе эвтаназии, каком именно, не уточняется.