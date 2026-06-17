Москва17 июн Вести.Новый региональный закон Иркутской области, разрешающий эвтаназию бездомных собак, позволит отлавливать даже маркированных животных, заявил NEWS.ru известный адвокат Сергей Жорин. При этом усыпление дворняжек будет возможно только после 11 дней, проведенных в приюте для бездомных животных.

С 2023 года субъекты РФ вправе самостоятельно определять перечень необходимых мероприятий при обращении с бездомными животными, в том числе и разрешать их эвтаназию. В Иркутской области сложилась критическая ситуация со стаями дворняг, нападающими на людей, и 17 июня 2026 года областное Заксобрание приняло закон, разрешающий эвтаназию агрессивных и больных бездомных собак.

Адвокат Жорин пояснил, что, согласно иркутскому закону, отловленных дворняжек не будут возвращать на улицу, и если за 11 дней содержания в приюте не найдется старый или новый владелец собаки, то ее можно усыпить.

Эвтаназия собак также допускается при опасных заболеваниях, нападении на человека и подтвержденной немотивированной агрессии подчеркнул юрист

При этом Сергей Жорин признал умерщвление исключительной мерой: оно допустимо при непосредственной угрозе жизни и здоровью людей и лишь тогда, когда иные меры объективно не позволяют устранить опасность.

Невостребованность животного, нехватка мест в приютах или желание сократить бюджетные расходы сами по себе не являются достаточными основаниями. Поэтому законность иркутской модели будет зависеть прежде всего от того, насколько обоснованно будет вводиться экстраординарный режим и будет ли 11-дневный срок обеспечивать реальную возможность найти владельца заключил Сергей Жорин

По данным на конец 2025 года, в Приангарье обитает более 11,4 тыс. безнадзорных животных. В прошлом году было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев нападения собак на людей.