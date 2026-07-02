ОНФ: закон о земле для частных приютов заработает после выбора ведомства

Закон о земле для частных приютов заработает после соответствующих назначений ОНФ: закон о земле для частных приютов заработает после выбора ведомства

Москва2 июл Вести.В земельном классификаторе официально существует вид разрешенного использования (ВРИ) для размещения приютов, из-за отсутствия ответственного ведомства воспользоваться законом практически невозможно.

Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев.

Пока существует лишь общая законодательная рамка "с перспективами". Развитие зависит от назначения ответственного органа.

[Новое] министерство 100% не нужно ... Достаточно на базе либо Минэкологии, либо Министерства сельского хозяйства выстроить четкую, понятную единицу штатную - это отдел, департамент - кто занимается вопросом животных. Нужно поручить, поставить четкую цель, понять, сколько у нас вообще чего в этом хозяйстве, и дать четкие инструкции в регионы сказал Алексеев

Встречаются случаи размещения частных приютов для животных на землях садовых товариществ (СНТ). Использование участков под неофициальный приют считается нецелевым использованием земли. Владельцы таких приютов нередко получают судебные повестки.

Директор приюта "4 лапки" в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ирина Волик выразила благодарность людям, привозящим оставшимся без хозяев питомцам воду.

При поддержке Президентского фонда природы под Волгоградом создается парк бурых медведей, которые были конфискованы из-за неподобающих условий содержания.