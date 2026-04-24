Депутат Николаев: пострадавшим от перевода земли под КРТ надо судиться

В Думе рекомендовали попавшим в коттеджное рабство обращаться в суд Депутат Николаев: пострадавшим от перевода земли под КРТ надо судиться

Москва24 апр Вести.Более сотни человек пострадали в Подмосковье от так называемого "коттеджного рабства", схемы, когда частные земельные участки внезапно попадают под программу комплексного развития территорий (КРТ). Замглавы думского комитета по собственности Николай Николаев отметил, что такое встречается нередко.

Николаев дал совет не только подавать судебные иски, но и направлять жалобы в Росреестр и профильный комитет Госдумы.

Вероятно, лишь массовые обращения могут повлиять на ситуацию. Росреестр анализирует жалобы граждан и на их основе готовит изменения в законодательство рассказал депутат Telegram-каналу Baza

Поводом для обсуждения "коттеджного рабства" стал скандал вокруг коттеджного поселка "Журавли" в Дмитровском округе. Более сотни человек купили участки в поселке по низкой цене, но позже выяснилось, что земля попала под программу комплексного развития территорий, поэтому строительство на ней запрещено. Пострадавшие могут лишиться своих домов, а предлагаемые компенсации несоразмерны ущербу, оцениваемого в сотни миллионов рублей. Жители поселка "Журавли" подозревают застройщика и местные власти в сговоре.

Аналогичные проблемы обнаружены в Раменском муниципальном округе, еще в нескольких коттеджных поселках под Дмитровым и 11 поселках Пушкинского района.