"Черные риелторы" из Удмуртии пойдут под суд В Удмуртии будут судить 13 членов группировки "черных риелторов"

Москва28 апр Вести.В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 13 членов преступного сообщества "черных риелторов", обманывавших сирот, людей с зависимостями и различными заболеваниями, сообщает СК России.

По данным следствия, группировка действовала в республике с 2020 по 2024 год. В ее состав входили нотариус, судебный пристав-исполнитель, бывший сотрудник налогового органа и другие участники. Они специализировались на мошенничествах с жильем, принадлежащим социально незащищенным гражданам. Причиненный 13 потерпевшим ущерб оценивается более чем в 15 миллионов рублей. Некоторые из них лишились права на свою недвижимость. Однако ущерб жертвам мошенничества частично возмещен.

Им (обвиняемым – прим. ред.) предъявлены обвинения в совершении 31 преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) отмечается в публикации

Объем материалов уголовного дела составил более 150 томов.

До суда семеро обвиняемых были арестованы, трое отправлены под домашний арест, остальным вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий. На имущество обвиняемых, в том числе недвижимость, деньги средства на счетах и автомобили, наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Трое членов преступного сообщества ранее заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 2,5 до 7 лет.