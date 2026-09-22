Москва22 сенВести.В Захальском муниципальном образовании Иркутской области введен режим ЧС из-за вспышки узелкового дерматита у домашнего скота, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
По данным главы региона, в муниципалитете зафиксированы два очага опасного заболевания.
Режим чрезвычайной ситуации из-за заразного узелкового дерматита ввели накануне в Захальском муниципальном образовании в Эхирит‑Булагатском районе. Там обнаружено два очага опасного заболевания животных. Как доложил руководитель ветеринарной службы Иркутской области Андрей Анатольевич Лим, один уже локализован, второй очаг будет ликвидирован завтрасказано в сообщении
Сейчас режим ЧС действует в деревнях Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Ширяево, селе Хомутово, деревне Захал. На их границах работают ветеринарно-санитарные посты.
В Иркутской области проводится вакцинация против узелкового дерматита – уже провакцинировано 113,9 тысячи голов крупного рогатого скота и 30,5 тысяч голов мелкого рогатого скота.