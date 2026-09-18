Москва18 сенВести.В Байкальске Иркутской области в связи с участившимися случаями нападения медведей на людей введен ряд ограничений, сообщается в Telegram-канале администрации городского поселения.
Так, в городе вводится комендантский час: с 19.00 находиться на улице, в парках и лесных массивах запрещено.
Выгуливать домашних животных байкальцам теперь можно только в светлое время суток и строго в черте города. Делать это в лесополосах и на окраинах категорически запрещено.
Кроме того, категорически запрещено ходить в лес, в том числе для сбора дикороссов.
Помните: медведь – это хищник, который не боится человека. Выходя в лес за дикоросами, вы рискуете своей жизнью. Берегите себя и своих близких!призвали в администрации
Там также напомнили, что только 16 сентября в Киренском районе Иркутской области медведь растерзал двух мужчин во время сбора дикоросов. Третий мужчина спасся чудом.