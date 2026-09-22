Из-за медведей в Иркутской области отменили дни здоровья на природе

Дни здоровья на природе для школьников отменили в Приангарье из-за медведей Из-за медведей в Иркутской области отменили дни здоровья на природе

Москва22 сен Вести.Из-за угрозы выхода медведей к людям в Иркутской области решили отменить дни здоровья на природе для школьников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании рабочей группы, где обсуждалась ситуация с хищниками возле населенных пунктов.

В ближайшее время в школах региона планируется проведение дней здоровья. Зачастую такие мероприятия организуют на базах отдыха. Рекомендуем образовательным учреждениям перенести эти мероприятия на территории школ и не проводить их на природе отметил зампредседателя правительства Георгий Кузьмин

В регионе действует режим повышенной готовности, в Байкальске - комендантский час. За последние дни специалисты ликвидировали более 30 медведей, с начала активности – более 200 особей.

В середине сентября зверь растерзал двух мужчин в Киренском районе, еще одному человеку удалось сбежать.