Девять опасных медведей ликвидировали в Бурятии в течение суток

За сутки в Бурятии ликвидировали 9 опасных медведей Девять опасных медведей ликвидировали в Бурятии в течение суток

Москва15 сен Вести.За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали девять медведей, представляющих опасность для людей. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре в мессенджере MAX.

В организацию за сутки поступило 24 обращения по поводу выходов хищников в населенные пункты.

По результатам проведенных мероприятий 9 особей медведей отрегулировано, в том числе медведь, напавший на мужчину около с. Кульск Хоринского района. В целом за весь период отрегулировано 158 особей медведя отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что две школы и техникум в Бурятии учатся в онлайн-режиме из-за медведей.