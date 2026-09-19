Кобзев: почти 200 медведей добыли охотники Иркутской области в 2026 году

В Иркутской области убито почти 200 медведей за год Кобзев: почти 200 медведей добыли охотники Иркутской области в 2026 году

Москва19 сен Вести.Губернатор Иркутской области сообщил, что за сутки участники мобильных групп в регионе добыли 11 медведей.

Пять из низ ликвидировали в Братском районе, по две особи – в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском районах.

Всего же в 2026 году добыли 191 медведя сказано в сообщении в MAX

Губернатор напомнил о введении с 18 сентября на территории области режима повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей из естественной среды обитания в населенные пункты, на трассы и к домовладениям жителей.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах. В последнем жертвами нападения хищника стали два собирателя дикоросов. Третий смог спастись и сообщить о случившемся.

Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не играть в игры со смертью и отказаться от посещения лесов, чтобы избежать встречи с хозяином тайги.