Москва19 сенВести.Губернатор Иркутской области сообщил, что за сутки участники мобильных групп в регионе добыли 11 медведей.
Пять из низ ликвидировали в Братском районе, по две особи – в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском районах.
Всего же в 2026 году добыли 191 медведясказано в сообщении в MAX
Губернатор напомнил о введении с 18 сентября на территории области режима повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей из естественной среды обитания в населенные пункты, на трассы и к домовладениям жителей.
Наиболее напряженная обстановка сложилась в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах. В последнем жертвами нападения хищника стали два собирателя дикоросов. Третий смог спастись и сообщить о случившемся.
Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не играть в игры со смертью и отказаться от посещения лесов, чтобы избежать встречи с хозяином тайги.