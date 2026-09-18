В Бурятии поступило 28 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам

Бурприроднадзор: за сутки в Бурятии было отстреляно 11 агрессивных медведей В Бурятии поступило 28 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам

Москва18 сен Вести.За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 28 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил Бурприроднадзор.

По каждому сигналу были организованы выезды мобильных бригад, в состав которых вошли госохотинспекторы и охотники. Было отстреляно 11 опасных медведей, которые представляли угрозу для людей.

По результатам проведенных мероприятий отрегулировано 11 особей медведей. В целом за весь период отрегулировано 188 особей медведя отметила пресс-служба Бурприроднадзора в мессенджере МАХ

Жителей республики призывают быть бдительными и отказаться от прогулок в лесу.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области охотники ликвидировали медведя-убийцу, который напал на мужчин, собиравших ягоды в лесу.