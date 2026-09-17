Москва17 сенВести.За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 29 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил Бурприроднадзор.
По каждому сигналу были организованы выезды мобильных бригад, в состав которых вошли госохотинспекторы и охотники. Они ликвидировали 12 опасных медведей, которые представляли угрозу для людей.
По результатам проведенных мероприятий 12 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 177 особей медведяотметила пресс-служба Бурприроднадзора в мессенджере МАХ
Жителей республики призывают проявлять осторожность: отказаться от походов в лес и строго соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи лесных массивов.