В Бурятии поступило 29 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам

Бурприроднадзор: в Бурятии ликвидировано 12 агрессивных медведей за сутки В Бурятии поступило 29 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам

Москва17 сен Вести.За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 29 сообщений о приближении медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил Бурприроднадзор.

По каждому сигналу были организованы выезды мобильных бригад, в состав которых вошли госохотинспекторы и охотники. Они ликвидировали 12 опасных медведей, которые представляли угрозу для людей.

По результатам проведенных мероприятий 12 особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулировано 177 особей медведя отметила пресс-служба Бурприроднадзора в мессенджере МАХ

Жителей республики призывают проявлять осторожность: отказаться от походов в лес и строго соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи лесных массивов.