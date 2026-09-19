Избирателей в Байкальске привезут на выборы спецтранспортом из-за медведей Избирателей на участки в Байкальске доставит спецтранспорт из-за угрозы медведей

Москва19 сен Вести.В связи с введением в Байкальске комендантского часа из-за медведей избирателей доставят на участки специальным транспортом, сообщает администрация муниципального образования в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что доставка будет производиться до момента закрытия избирательного участка до 20.00 (17.00 по московскому времени).

В Байкальске в дни голосования для жителей будет организована работа специального транспорта. Это связано с действием комендантского часа с 19:00 (14.00 мск) говорится в сообщении

Чтобы воспользоваться машиной и съездить на голосование необходимо заранее позвонить по телефону и сообщить свой адрес и количество человек.

В Байкальске из-за опасности встречи с хищниками действует режим повышенной готовности. Жителям запрещен выход в тайгу для сбора ягод и грибов. Выгул домашних животных допустим лишь в черте города вдали от окраин и только в светлое время суток.

В администрации подчеркнули, что сейчас выход в тайгу за дикоросами равносилен игре со смертью. В связи с выходами медведей в населенные пункты в нескольких районах Иркутской области введен режим повышенной готовности. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах.