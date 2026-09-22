Москва22 сен Вести.На всей территории Томской области планируется ввести режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил об этом в канале MAX. Также он назвал ряд мер, которые будут приняты в регионе в целях обеспечения безопасности жителей.

В области отменены массовые мероприятия за пределами и на окраинах населенных пунктов, особенно с участием детей. Также необходимо приостановить экскурсии, турслеты и прочие активности в лесах. Ограничения действуют как минимум до 1 ноября.

Главам муниципалитетов совместно с департаментом охотничьего и рыбного хозяйства губернатор поручил обеспечить координацию с органами правопорядка для безопасности людей. Направлены ряд предложений в Минприроды России.

Просим увеличить срок действия охотничьей лицензии на добычу медведя. С прошлого года она выдается на месяц, в то время как период охоты на медведя – пять месяцев уточнил Мазур

Стоимость пошлины этой лицензии для охотников нужно снизить, заявил губернатор, а тех, кто занимается регулированием численности медведей, освободить от уплаты.

Ранее сообщалось о неоднократных случаях выхода медведей к населенным пунктам. 20 сентября зверь напал на двух мужчин, они погибли. Животное застрелили охотоведы. Также в результате нападения медведя в Усть-Камчатском округе Камчатского края погиб мужчина.

Меры по защите населения от медведей проводятся также в Иркутской области, Забайкальском и Приморском краях, Кемеровской области.