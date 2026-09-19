Камчатским детям запретили выходить на улицу из-за медведей вечером и ночью Режим повышенной готовности из-за медведей ввели в Усть-Камчатском округе

Москва19 сен Вести.Режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в населенные пункты введен в Усть-Камчатском округе Камчатского края, передает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Детям и подросткам до 18 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых в период с 19.30 до 7.30.

В связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты в Усть-Камчатском округе введен режим повышенной готовности говорится в сообщении

Местные власти призывают заметивших медведя немедленно сообщать об этом в ЕДДС или в полицию.

Режим повышенной готовности из-за выходов хищников к людям с 9 сентября действует в Петропавловске-Камчатском, а в поселке Палана с 18 сентября введены ограничения на нахождение детей на улице.