Москва22 сенВести.Администрация Петропавловска-Камчатского усилила меры реагирования на выходы медведей к жилым зонам. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Для более оперативной проверки сообщений о появлении животных территория муниципалитета разделена на 9 специализированных зон. За каждой из закрепленных территорий отвечают мобильные группы…уточняется на сайте
Это сделано для того, чтобы опытные охотники могли оперативно прибыть к месту обнаружения животного. Сотрудникам правоохранительных органов помогают 7 народных дружинников и 12 волонтеров.
Ранее сообщалось, что 9 сентября с 18.00 в краевой столице ввели режим повышенной готовности. Всего зафиксировано 19 сообщений о хищниках, 7 фактов подтвердились. 19 сентября один медведь был отстрелян.
Часть поступающих сообщений при проверке не находит подтверждения. Так, 11 сентября заявитель принял звук, связанный с аварией на ТЭЦ-1, за рев животного. 18 сентября ребенок принял за медведя собаку.
Жителей попросили ответственно относиться к сообщениям о местонахождении зверя. Каждый сигнал отрабатывается как реальная угроза, на место выезжают наряды полиции и охотники.
Граждан призвали проявлять осторожность при нахождении в лесу и вблизи лесных массивов, особенно в отдаленных микрорайонах.