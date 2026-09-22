В Петропавловске-Камчатском усилены меры для предотвращения появления медведей Власти Петропавловска-Камчатского разделили город на 9 зон из-за медведей

Москва22 сен Вести.Администрация Петропавловска-Камчатского усилила меры реагирования на выходы медведей к жилым зонам. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Для более оперативной проверки сообщений о появлении животных территория муниципалитета разделена на 9 специализированных зон. За каждой из закрепленных территорий отвечают мобильные группы… уточняется на сайте

Это сделано для того, чтобы опытные охотники могли оперативно прибыть к месту обнаружения животного. Сотрудникам правоохранительных органов помогают 7 народных дружинников и 12 волонтеров.

Ранее сообщалось, что 9 сентября с 18.00 в краевой столице ввели режим повышенной готовности. Всего зафиксировано 19 сообщений о хищниках, 7 фактов подтвердились. 19 сентября один медведь был отстрелян.

Часть поступающих сообщений при проверке не находит подтверждения. Так, 11 сентября заявитель принял звук, связанный с аварией на ТЭЦ-1, за рев животного. 18 сентября ребенок принял за медведя собаку.

Жителей попросили ответственно относиться к сообщениям о местонахождении зверя. Каждый сигнал отрабатывается как реальная угроза, на место выезжают наряды полиции и охотники.

Граждан призвали проявлять осторожность при нахождении в лесу и вблизи лесных массивов, особенно в отдаленных микрорайонах.