В двух деревнях Подмосковья ввели карантин по узелковому дерматиту у коров

В двух деревнях под Шатурой ввели карантин из‑за болезни скота В двух деревнях Подмосковья ввели карантин по узелковому дерматиту у коров

Москва11 сен Вести.В деревнях Новосельцево и Сычи под Шатурой введен карантин из‑за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Соответствующие распоряжения по каждому населенному пункту выпустил областной Минсельхозпрод.

Установить ограничительные мероприятия (карантин) говорится в распоряжении

На территории очага и в близлежащих населенных пунктах действуют строгие ограничительные меры. Так, запрещен ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, а также вывоз молока, спермы, продукции забоя от больных особей и кормов, контактировавших с ними.

Доступ на территорию ограничен: находиться там могут только работники хозяйства, специалисты ветеринарной службы, привлеченный для ликвидации очага персонал и лица, проживающие либо временно пребывающие в зоне эпизоотического очага.

Перемещение и перегруппировка животных внутри хозяйства, а также выезд транспорта (за исключением задействованного в ликвидации очага или обеспечении жизнедеятельности людей) также не допускаются.

Неблагополучным пунктом признана территория в радиусе трех километров от очага заболевания, а дополнительные ограничения распространяются на населенные пункты в радиусе 10 километров. Карантинные меры будут действовать до официального решения об их отмене.