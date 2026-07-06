Крыса с бешенством укусила ребенка в Амурской области

Из-за выявленных случаев бешенства в двух селах Приамурья введен карантин Крыса с бешенством укусила ребенка в Амурской области

Москва6 июл Вести.Карантин ввели в двух селах Свободненского и Благовещенского округов Амурской области из-за выявленных случаев бешенства, сообщается в MAX-канале управления ветеринарии региона.

Два случая бешенства выявлено в Приамурье. Карантин введен в селах Малая Сазанка Свободненского округа и Волково Благовещенского округа говорится в сообщении

В Малой Сазанке заболевание обнаружено у крысы, которая укусила ребенка. Сейчас он получает антирабическую помощь. Второй случай зафиксирован у павшей лисы.