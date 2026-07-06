Москва6 июлВести.Карантин ввели в двух селах Свободненского и Благовещенского округов Амурской области из-за выявленных случаев бешенства, сообщается в MAX-канале управления ветеринарии региона.
Два случая бешенства выявлено в Приамурье. Карантин введен в селах Малая Сазанка Свободненского округа и Волково Благовещенского округаговорится в сообщении
В Малой Сазанке заболевание обнаружено у крысы, которая укусила ребенка. Сейчас он получает антирабическую помощь. Второй случай зафиксирован у павшей лисы.