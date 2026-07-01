Стало известно, для кого опасна медуза из Амазонки, появившаяся в Астрахани Эксперт рассказала, для кого опасна медуза из Амазонки, появившаяся в Астрахани

Москва1 июл Вести.Медуза-хищник из Амазонки Craspedocusta sowerbii ("Краспедокуста сауэрби"), которая была обнаружена в Астраханской области, может быть опасна для детей. Об этом ИС "Вести" заявила младший научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Мария Бирюкова.

По ее словам, это строго пресноводная медуза, которая обитает уже по всему свету и является планктонным хищником в естественной среде своего обитания. Данная медуза появилась в Астраханской области, предположительно, из Волгоградской области.

На этапе гидроидного полипа они очень мелкие, не более одного миллиметра. И невооруженным глазом увидеть их невозможно. С учетом того, что данный вид медуз не является … потенциально опасным для человека, ожогов они при контакте с ними во время купания не вызывают. Единственный нюанс здесь заключается для людей, у которых действительно высокая реакция на различные виды аллергенов и на широкий спектр аллергенов. [Это] маленькие дети, у которых иммунная система еще достаточно неокрепшая. И [когда] в воде они купаются, и встречаются с данной медузой, касаются ее щупальцев, то у них незначительная аллергическая реакция может быть в виде легких покраснений, высыпаний, но не более того. То есть в литературе и в практике нигде нет зафиксированных данных, чтобы дети температурили после контакта с ней сказала эксперт

Также Мария Бирюкова добавила, что появление данного вида в экосистеме Астраханской области и Каспийского моря никакой угрозы не представляет.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Анастасия Симонова заявила, что порядок действий при оказании первой помощи при укусе медузы включает обработку места ожога морской водой или уксусом, а также удаление стрекательных клеток с кожи.