Москва30 мая Вести.Португальский кораблик, которого называют "самой опасной в мире медузой", ужалил 10-летнего россиянина на Мальдивах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Мальчик вместе с мамой приехал на острова отдыхать. В один из дней, когда он купался в Индийском океане, его укусил португальский кораблик - вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор, внешне напоминает медузу, но на самом деле это колония специализированных особей, которые эволюционно "срослись" и функционируют как единое целое. По данным из открытых источников, в щупальцах находится большое количество стрекательных клеток, яд которых может быть смертельно опасным для человека.

Благодаря своевременной реакции мамы мальчика опасных последствий для здоровья удалось избежать. Мать быстро вывела ребенка из воды, стараясь с помощью цитруса нейтрализовать воздействие стрекательных клеток существа и облегчить боль ребенка. Инцидент обернулся для мальчика сильным ожогом спины.

Ранее сообщалось, что исследователям из Японии и Сингапура удалось обнаружить новый вид крайне ядовитых кубомедуз.