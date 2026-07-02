Москва2 июлВести.В нескольких образовательных и дошкольных учреждениях Воркуты введен карантин из-за случаев заболевания энтеровирусной нфекцией. Об этом сообщили в администрации города.
Там подчеркнули, что все случаи заболевания протекают в легкой форме, никому из пациентов госпитализация не потребовалась они наблюдаются амбулаторно.
Для предупреждения распространения инфекции в ряде образовательных и дошкольных учреждений города введен карантин. Это стандартная и необходимая в таких случаях мераговорится в сообщении
Специалисты Роспотребнадзора взяли смывы с объектов внешней среды, пробы пищевых продуктов и готовых блюд, а также пробы у работников образовательных учреждений. По результатам исследований наличия возбудителя не подтверждено.
При этом усилен контроль за соблюдением санитарных норм, проводится ежедневный мониторинг состояния заболевших, добавили в администрации.