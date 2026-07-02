В нескольких детсадах Воркуты ввели карантин из-за энтеровируса Карантин ввели в ряде детсадов Воркуты из-за энтеровирусной инфекции

Москва2 июл Вести.В нескольких образовательных и дошкольных учреждениях Воркуты введен карантин из-за случаев заболевания энтеровирусной нфекцией. Об этом сообщили в администрации города.

Там подчеркнули, что все случаи заболевания протекают в легкой форме, никому из пациентов госпитализация не потребовалась они наблюдаются амбулаторно.

Для предупреждения распространения инфекции в ряде образовательных и дошкольных учреждений города введен карантин. Это стандартная и необходимая в таких случаях мера говорится в сообщении

Специалисты Роспотребнадзора взяли смывы с объектов внешней среды, пробы пищевых продуктов и готовых блюд, а также пробы у работников образовательных учреждений. По результатам исследований наличия возбудителя не подтверждено.

При этом усилен контроль за соблюдением санитарных норм, проводится ежедневный мониторинг состояния заболевших, добавили в администрации.