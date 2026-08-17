В результате вспышки заболевания в детсаду на Сахалине госпитализированы 9 детей

Массовое заболевание в детском саду в Корсакове: в больницу попали 9 детей В результате вспышки заболевания в детсаду на Сахалине госпитализированы 9 детей

Москва17 авг Вести.В детском саду № 8 в городе Корсаков на Сахалине произошло массовое заболевание воспитанников и сотрудников, 9 детей находятся в больнице, сообщила мэр Корсаковского муниципального округа Наталия Куприна.

В настоящее время в медицинское учреждение обратились 17 детей, 9 из которых госпитализированы написала она в мессенджере MAX

По информации Куприной, все пострадавшие в стабильном состоянии, оно оценивается как средней степени тяжести.

Детский сад с 18 августа закрыт – по предписанию Роспотребнадзора там будет проводиться дезинфекция.

Источник массового заболевания пока не определен. Его выявляют специалисты Роспотребнадзора, которые взяли необходимые пробы.

Мэр призвала всех родителей, чьи дети ходят в этот детский сад, внимательно слушать своих детей и при первых признаках заболевания обращаться к врачам.