Москва17 авгВести.В детском саду № 8 в городе Корсаков на Сахалине произошло массовое заболевание воспитанников и сотрудников, 9 детей находятся в больнице, сообщила мэр Корсаковского муниципального округа Наталия Куприна.
В настоящее время в медицинское учреждение обратились 17 детей, 9 из которых госпитализированынаписала она в мессенджере MAX
По информации Куприной, все пострадавшие в стабильном состоянии, оно оценивается как средней степени тяжести.
Детский сад с 18 августа закрыт – по предписанию Роспотребнадзора там будет проводиться дезинфекция.
Источник массового заболевания пока не определен. Его выявляют специалисты Роспотребнадзора, которые взяли необходимые пробы.
Мэр призвала всех родителей, чьи дети ходят в этот детский сад, внимательно слушать своих детей и при первых признаках заболевания обращаться к врачам.