СК возбудил уголовное дело по факту массового недомогания в детсаду Корсакова

Уголовное дело возбуждено по факту массового заболевания в детсаду на Сахалине СК возбудил уголовное дело по факту массового недомогания в детсаду Корсакова

Москва18 авг Вести.Уголовное дело по факту массового заболевания детей и работников детского сада в городе Корсакове возбуждено следователями СУ СК России по Сахалинской области, сообщила пресс-служба управления ведомства в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в детском саду № 8 в городе Корсаков на Сахалине произошло массовое заболевание воспитанников и сотрудников. В медицинское учреждение обратились 17 детей, 9 из которых госпитализированы.

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) написали в пресс-службе

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, оценивают действия должностных лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учреждении.