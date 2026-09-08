Москва8 сенВести.Центральный аппарат СК РФ затребовал доклад о проверке обстоятельств отравления воспитанников одного из детских садов Калининграда. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По данным Роспотребнадзора, в детском саду №76 зафиксирована вспышка кишечной инфекции (сальмонеллез) среди детей разных групп. Всего симптомы выявлены у 12 человек, 9 госпитализированы в инфекционный стационар.
Следственные органы СК РФ по Калининградской области организовали проверку по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Руководителю СУ по региону Дмитрию Канонерову поручено доложить главе СК о ходе проверки и установленных обстоятельствах.