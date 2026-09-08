Бастрыкину доложат о проверке по факту отравления детей в Калининграде

Главе СК доложат о ходе проверки по факту заражения в детсаду в Калининграде Бастрыкину доложат о проверке по факту отравления детей в Калининграде

Москва8 сен Вести.Центральный аппарат СК РФ затребовал доклад о проверке обстоятельств отравления воспитанников одного из детских садов Калининграда. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По данным Роспотребнадзора, в детском саду №76 зафиксирована вспышка кишечной инфекции (сальмонеллез) среди детей разных групп. Всего симптомы выявлены у 12 человек, 9 госпитализированы в инфекционный стационар.

Следственные органы СК РФ по Калининградской области организовали проверку по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Руководителю СУ по региону Дмитрию Канонерову поручено доложить главе СК о ходе проверки и установленных обстоятельствах.