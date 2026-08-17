На Сахалине выясняют причины недомогания малышей и взрослых в детсаду Корсакова

Больше 30 случаев недомогания зафиксировано в детсаду на Сахалине На Сахалине выясняют причины недомогания малышей и взрослых в детсаду Корсакова

Москва17 авг Вести.В детском саду № 8 Корсакова после жалоб воспитанников и сотрудников учреждения на ухудшение состояния здоровья работают специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалину. Об этом сообщает администрация Корсаковского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте".

После детского дневного сна недомогание, сопровождавшееся рвотой, почувствовали не только дети, но и взрослые. … Зафиксировано больше 30 случаев говорится в публикации

Родители детей были незамедлительно проинформированы о случившемся. Малышей передали законным представителям, и они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Экстренные извещения были направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора и детскую поликлинику.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, отбираются необходимые пробы. Отмечается также, что на сегодняшний день детский сад функционирует в штатном режиме, решение о дальнейшем режиме его работы будет принято по результатам лабораторных исследований.