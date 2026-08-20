Москва20 авгВести.Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении воспитателя с ребенком в одном из детских садов Владивостока, сообщает надзорное ведомство Приморья в MAX.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 16 июня один из воспитанников дошкольного учреждения на прогулке отделился от основной группы и поднялся на пожарную лестницу здания.
Воспитатель, обнаружив его, применила физическую силуговорится в публикации
При этом было установлено, что заведующая детским садом не направила информацию о данном факте в органы внутренних дел и иные органы системы профилактики правонарушений, отметили в прокуратуре.