Прокуратура Приморья проверит информацию о грубом обращении с ребенком в детсаду

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Москва20 авг Вести.Прокуратура проверяет информацию о грубом обращении воспитателя с ребенком в одном из детских садов Владивостока, сообщает надзорное ведомство Приморья в MAX.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 16 июня один из воспитанников дошкольного учреждения на прогулке отделился от основной группы и поднялся на пожарную лестницу здания.

Воспитатель, обнаружив его, применила физическую силу говорится в публикации

При этом было установлено, что заведующая детским садом не направила информацию о данном факте в органы внутренних дел и иные органы системы профилактики правонарушений, отметили в прокуратуре.