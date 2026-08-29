В Приморье проверяют изъятие ребенка из семьи после жалоб на детский сад Правоохранители разбираются в конфликте семьи ребенка с детским садом в Приморье

Москва29 авг Вести.Во Владивостоке правоохранители разбираются в обстоятельствах травмирования 4-летнего мальчика в детском саду и изъятия его из семьи. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

О случившемся стало известно после публикаций в социальных сетях.

Получила распространение информация о причинении телесных повреждений 4-летнему мальчику и его изъятии из семьи. По данному факту правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Мать ребенка утверждает, что воспитательница предвзято относилась к ее сыну и позволяла себе оскорбления в его адрес, а однажды он вернулся их детского сада с гематомой на ухе, рассказав, что его ударил другой ребенок из группы, при этом взрослые все видели, но не вмешались.

На претензии со стороны родителей сотрудники учреждения заявили, что побои он получил дома. Были написаны сразу две жалобы: от матери в адрес заведующей, и от руководства учреждения в адрес матери воспитанника. После этого семью даже проверяли инспекторы по делам несовершеннолетних.

Когда же мальчика решили забрать из этого детского сада, к ним снова явились из ПДН и забрали его "из-за социально опасных условий". Женщина заявляет, что обосновывающих документов ей не показали, она ничего не подписывала, а сама семья считается благополучной.