В детсаду Корсакова, где массово заболели дети, будет проведена дезинфекция

Детский сад на Сахалине, где массово заболели дети, закрыли на дезинфекцию В детсаду Корсакова, где массово заболели дети, будет проведена дезинфекция

Москва17 авг Вести.Детский сад № 8 в городе Корсаков на Сахалине, где отмечено массовое заболевание воспитанников и сотрудников, с 18 августа закрывается для приема детей, сообщила мэр Корсаковского муниципального округа Наталия Куприна.

По предписанию Роспотребнадзора в учреждении будет проводиться дезинфекция написала она в соцсети "ВКонтакте"

По данным Куприной, за медицинской помощью обратились 17 детей, 9 из них были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мэр проинформировала, что источник массового заболевания пока не определен. Она обратила внимание, что жалобы на плохое самочувствие начали поступать во второй половине дня, и заболели дети разного возраста.

Специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы. После получения результате будут приняты все необходимые решения.