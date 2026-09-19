Москва19 сенВести.Шесть детей с признаками пищевого отравления госпитализированы из оздоровительного лагеря "Юбилейный" на Сахалине, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
По данным ведомства, после ужина воспитанники пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту.
На скорой 6 ребят доставили в инфекционное отделение детской областной больницыговорится в сообщении
Уточняется, что двоих детей позже забрали родители, четверо остаются в инфекционном отделении, их состояние удовлетворительное.
По информации министерства, столовую закрыли, лагерную смену – тоже. Специалисты Роспотребнадзора выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту пищевого отравления детей в лагере "Юбилейный" в Южно-Сахалинске.