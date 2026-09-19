Прокуратура контролирует ситуацию с отравлением детей в лагере на Сахалине

Дело об отравлении детей на Сахалине взято на прокурорский контроль Прокуратура контролирует ситуацию с отравлением детей в лагере на Сахалине

Москва19 сен Вести.Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту отравления детей в оздоровительном лагере Южно-Сахалинска, сообщает региональное надзорное ведомство в MAX.

Ранее 6 детей с признаками пищевого отравления были госпитализированы из этого учреждения.

Областной Минздрав проинформировал, что столовую закрыли, лагерную смену тоже. Роспотребнадзор выясняет обстоятельства ЧП.

Прокуратурой поставлено на контроль расследование уголовного дела по факту отравления детей в детском лагере "Юбилейный" говорится в сообщении надзорного ведомства

Уголовное дело было возбуждено СУ СК России по Сахалинской области по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.