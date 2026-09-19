Глава СК запросил доклад по делу об отравлении детей в лагере на Сахалине

Бастрыкину доложат о ситуации с отравлением детей в лагере на Сахалине Глава СК запросил доклад по делу об отравлении детей в лагере на Сахалине

Москва19 сен Вести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлен доклад о расследовании обстоятельств отравления несовершеннолетних в одном из лагерей в Сахалинской области, сообщает ведомство в MAX.

Шесть детей были госпитализированы с признаками пищевого отравления из оздоровительного лагеря "Юбилейный" в Южно-Сахалинске.

Областное СУ СК расследует уголовное дело, возбужденное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Главой ведомства <Александром Бастрыкиным> дано поручение … доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Расследование этого уголовного дела также поставила на контроль региональная прокуратура.