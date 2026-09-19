Москва19 сенВести.В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлен доклад о расследовании обстоятельств отравления несовершеннолетних в одном из лагерей в Сахалинской области, сообщает ведомство в MAX.
Шесть детей были госпитализированы с признаками пищевого отравления из оздоровительного лагеря "Юбилейный" в Южно-Сахалинске.
Областное СУ СК расследует уголовное дело, возбужденное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Главой ведомства <Александром Бастрыкиным> дано поручение … доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в публикации
Расследование этого уголовного дела также поставила на контроль региональная прокуратура.