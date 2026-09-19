Москва19 сенВести.Проводится проверка по факту пищевого отравления детей в лагере "Юбилейный" в Южно-Сахалинске, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По информации СК, несовершеннолетние в лагере пожаловались на недомогание. Предварительно, у них имеются признаки пищевого отравления.
По данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)говорится в сообщении ведомства
Специалисты СК дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учреждении.