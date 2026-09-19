СК проверяет факт пищевого отравления детей в лагере "Юбилейный" на Сахалине

На Сахалине в лагере произошло пищевое отравление детей СК проверяет факт пищевого отравления детей в лагере "Юбилейный" на Сахалине

Москва19 сен Вести.Проводится проверка по факту пищевого отравления детей в лагере "Юбилейный" в Южно-Сахалинске, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По информации СК, несовершеннолетние в лагере пожаловались на недомогание. Предварительно, у них имеются признаки пищевого отравления.

По данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении ведомства

Специалисты СК дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учреждении.