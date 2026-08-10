На Урале 8 детей в оздоровительном лагере пожаловались на рвоту и недомогание

В оздоровительном лагере на Урале у восьми детей зафиксированы недомогания На Урале 8 детей в оздоровительном лагере пожаловались на рвоту и недомогание

Москва10 авг Вести.В Верхотурском районе Свердловской области произошло массовое заболевание детей, находящихся на отдыхе в оздоровительном лагере. Организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

Известно о не менее восьми детях, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия.

Сегодня, 10 августа, об ухудшении состояния здоровья, в том числе рвоте и недомогании, сообщили не менее 8 детей сказано в сообщении ведомства

Точное количество детей с признаками заболевания будет установлено позже. Прокуратура организовала проверку и в настоящее время ведет выяснение обстоятельств произошедшего.