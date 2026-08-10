Москва10 авгВести.В Верхотурском районе Свердловской области возбуждено уголовное дело после появившихся жалоб детей на ухудшение самочувствия в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Ранее сообщалось, что не менее восьми детей почувствовали ухудшение своего состояния. В том числе у них появилась рвота и недомогание.
В Верхотурском районе следователем СКР по сообщению об ухудшении самочувствия нескольких детей возбуждено уголовное делонаписано в канале СК в MAX
Оно заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Точное количество детей с признаками заболевания будет установлено позднее.