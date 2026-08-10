СК возбудил дело после ухудшения самочувствия детей в лагере на Урале

На Урале возбудили дело после массового заболевания детей в лагере СК возбудил дело после ухудшения самочувствия детей в лагере на Урале

Москва10 авг Вести.В Верхотурском районе Свердловской области возбуждено уголовное дело после появившихся жалоб детей на ухудшение самочувствия в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Ранее сообщалось, что не менее восьми детей почувствовали ухудшение своего состояния. В том числе у них появилась рвота и недомогание.

В Верхотурском районе следователем СКР по сообщению об ухудшении самочувствия нескольких детей возбуждено уголовное дело написано в канале СК в MAX

Оно заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Точное количество детей с признаками заболевания будет установлено позднее.