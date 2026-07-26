Москва26 июлВести.Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как в санатории стало плохо детям. Об этом пишет управление СК России по региону в MAX.
Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области по сообщению об ухудшении самочувствия детей в санатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФговорится в сообщении
В указанной статье речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Место происшествия осмотрели, идет допрос свидетелей, назначаются необходимые исследования. Точное число пострадавших выясняется.