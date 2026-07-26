Детям стало плохо в санатории Свердловской области, возбуждено дело В Свердловской области завели дело из-за плохого самочувствия детей в санатории

Москва26 июл Вести.Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как в санатории стало плохо детям. Об этом пишет управление СК России по региону в MAX.

Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области по сообщению об ухудшении самочувствия детей в санатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ говорится в сообщении

В указанной статье речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Место происшествия осмотрели, идет допрос свидетелей, назначаются необходимые исследования. Точное число пострадавших выясняется.