Москва26 июлВести.Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование после появления информации о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в санатории в Нижних Сергах в Свердловской области.
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией в период с 23 по 24 июля 2025 г. среди отдыхающих в ГАУЗ СО ОСЦМР "Санаторий "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие – детиотмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
Специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований.
Из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, оперативно вывезли детей и вожатых.
Санаторию предписано провести дополнительные противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию. Общие мероприятия отменены.
За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение.
Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора.