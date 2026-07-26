Роспотребнадзор начал расследование после заболевания детей в санатории на Урале

В Свердловской области отравились семеро детей, отдыхавших в санатории Роспотребнадзор начал расследование после заболевания детей в санатории на Урале

Москва26 июл Вести.Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование после появления информации о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в санатории в Нижних Сергах в Свердловской области.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией в период с 23 по 24 июля 2025 г. среди отдыхающих в ГАУЗ СО ОСЦМР "Санаторий "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие – дети отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований.

Из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, оперативно вывезли детей и вожатых.

Санаторию предписано провести дополнительные противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию. Общие мероприятия отменены.

За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение.

Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора.