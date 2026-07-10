После ухудшения самочувствия детей в частном саду Екатеринбурга завели дело Детям из частного детсада в Екатеринбурге потребовалась медпомощь, заведено дело

Москва10 июл Вести.В Екатеринбурге Свердловской области возбудили уголовное дело после того, как несколько малолетних детей, посещающих частный детский сад, почувствовали себя плохо. Об этом сообщили в СУ СК России по региону в MAX.

Дело возбудили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Наказание может грозить до двух лет лишения свободы.

Выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, назначены экспертизы отмечается в сообщении

Также устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда здоровью.