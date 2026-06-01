Дело возбудили после массового отравления в детском санатории в Барнауле

Москва1 июн Вести.Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации детей из детского психоневрологического санатория в Барнауле. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

Отмечается, что у детей ухудшилось самочувствие и появились признаками вирусной инфекции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) сказано в сообщении

В рамках расследования будут проведены экспертизы для установления источника инфекции и тяжести вреда, причиненного здоровью детей.

Также действиям должностных лиц санатория, ответственных за безопасность и здоровье детей, будет дана правовая оценка, добавили в СК.