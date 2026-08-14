Москва14 авг Вести.В загородном оздоровительном учреждении МАУ "Актай" в Верхотурском районе Свердловской области в начале августа был зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди детей. Верхотурский районный суд рассмотрел административное дело, поводом для разбирательства послужили материалы территориального отдела Роспотребнадзора, выявившего грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в лагере. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что в лагере не были своевременно изолированы заболевшие дети, нарушены условия хранения продуктов и правила дезинфекции, а информация о вспышке направлена в надзорный орган с опозданием говорится в сообщении

Суд принял во внимание мнение санитарных врачей: в ходе заседания представитель ведомства не требовал приостанавливать работу лагеря — к этому моменту все обнаруженные нарушения ликвидировали. Были выполнены необходимые мероприятия: провели генеральную уборку, скорректировали графики дезинфекции и усилили контроль за хранением продуктов.

Ранее сообщалось, что у детей были зафиксированы недомогания, и лагерь временно закрыли 11 августа, однако сейчас причин продлевать запрет нет— риск для жизни и здоровья детей отсутствует.

Суд признал учреждение виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и постановил назначить административный штраф — 20 000 рублей.