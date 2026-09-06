Москва6 сенВести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в Махачкале, сообщили в СУ СК России по Дагестану.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о госпитализации четверых учащихся одной из частных общеобразовательных организаций города Махачкалы после приема пищи в школьной столовойговорится в заявлении ведомства в MAX
По предварительной информации, у детей диагностировали острую кишечную инфекцию
При проверке специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.