После отравления учеников в Дагестане нашли нарушения в работе школьной столовой

СК возбудил дело после отравления детей в школьной столовой в Махачкале После отравления учеников в Дагестане нашли нарушения в работе школьной столовой

Москва6 сен Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в Махачкале, сообщили в СУ СК России по Дагестану.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о госпитализации четверых учащихся одной из частных общеобразовательных организаций города Махачкалы после приема пищи в школьной столовой говорится в заявлении ведомства в MAX

По предварительной информации, у детей диагностировали острую кишечную инфекцию

При проверке специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.