Трое маленьких детей насмерть отравились газом в Махачкале Трое детей погибли в Махачкале в результате отравления газом, возбуждено дело

Москва26 июл Вести.В Махачкале возбуждено уголовное дело после смерти троих малолетних детей, сообщает республиканский главк СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, вечером 25 июля в одном из домов на Бугленской улице трое малолетних детей, оставшись без присмотра взрослых, открыли газовый кран, до которого смогли добраться. В результате все трое получили острое отравление, от которого скончались.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) говорится в публикации

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.