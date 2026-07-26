Москва26 июлВести.Три человека стали жертвами трагического инцидента в Балаково, сообщили в СУ СК России по Саратовской области.
В результате ЧП на улице Титова погибли 32-летняя женщина и ее дети: 15-летняя девочка и мальчик четырех лет. Их тела обнаружили в квартире.
По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудованияговорится в публикации ведомства в MAX
Чтобы обеспечить доступ в квартиру, спасателям пришлось вскрывать дверь.
Возбуждено уголовное дело. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.