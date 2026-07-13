Москва13 июлВести.Женщина и ее 6-летний сын погибли от отравления угарным газом в жилом доме в Красноярском крае, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла 11 июля на улице Вокзальной в селе Тарутино. В жилом доме были обнаружены тела 28-летней женщины и ее 6-летнего сына с признаками отравления угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и малолетнего ребенка в результате пожараговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.