Женщина и ее 6-летний сын погибли от отравления угарным газом под Красноярском

Женщина и ее 6-летний сын отравились угарным газом в доме в Красноярском крае Женщина и ее 6-летний сын погибли от отравления угарным газом под Красноярском

Москва13 июл Вести.Женщина и ее 6-летний сын погибли от отравления угарным газом в жилом доме в Красноярском крае, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 11 июля на улице Вокзальной в селе Тарутино. В жилом доме были обнаружены тела 28-летней женщины и ее 6-летнего сына с признаками отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и малолетнего ребенка в результате пожара говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.