Москва8 сенВести.Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по факту массового отравления в детском саду №76 Калининграда. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в MAX.
Острая кишечная инфекция (сальмонеллез) зафиксирована среди детей разных групп.
Общее количество пострадавших - 12 человек, из них 9 госпитализированы в инфекционный стационарговорится в сообщении
Организован отбор проб для лабораторных исследований и проведение обследования персонала. Работа детского сада №76 временно приостановлена, чтобы не допустить распространения инфекции.
Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по региону.