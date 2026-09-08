12 воспитанников детсада в Калининграде заразились сальмонеллезом В Калининграде из-за вспышки сальмонеллеза закрыт детсад, 12 детей заболели

Москва8 сен Вести.Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по факту массового отравления в детском саду №76 Калининграда. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в MAX.

Острая кишечная инфекция (сальмонеллез) зафиксирована среди детей разных групп.

Общее количество пострадавших - 12 человек, из них 9 госпитализированы в инфекционный стационар говорится в сообщении

Организован отбор проб для лабораторных исследований и проведение обследования персонала. Работа детского сада №76 временно приостановлена, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по региону.